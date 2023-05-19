Премьер Индии «понимает боль» украинцев, но Россию не осуждает

Моди пообещал сделать «все, что мы можем», чтобы разрешить «кризис в Украине». Премьер-министр Индии сказал, что очень хорошо «понимает боль» Зеленского и украинцев. При этом Индия пока что не выступила с официальным осуждением нападения России на Украину.

Эта встреча Зеленского и Моди стала первой с момента начала войны. Согласно посту президента Украины в Twitter, он поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета его страны «на платформах международных организаций», а также за предоставление гуманитарной помощи.

В посте также говорится, что в разговоре с премьер-министром Индии были затронуты темы разминирования территории Украины и предоставления стране мобильных госпиталей. Зеленский также ознакомил Моди с украинской формулой мира, предполагающей вывод российских войск с украинских территорий и возвращение их на границы 1991 года. Он предложил премьер-министру Индии «участвовать в ее реализации»