Москва предупредила Запад о «колоссальных рисках» из-за поставок Украине F-16

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил Запад о «колоссальных рисках» в случае, если США передадут Украине самолеты F-16. Его слова передают российские СМИ.

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», - сказал Грушко.

Между тем, как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу», страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине.

«Остались два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это - страны Запада приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить», - сказал Подоляк.