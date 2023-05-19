В Гяндже неизвестные устроили взрыв в кафе

В Главное управление полиции Гянджи поступила информация о взрыве в одном из кафе города. Об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

На место были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших при инциденте нет. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Будет предоставлена дополнительная информация.