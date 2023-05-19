В Крыму взрыв на аэродроме

В Крыму взрывом поврежден боевой вертолет россиян. Инцидент произошел на аэродроме «Кача» вблизи Севастополя. Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

По словам одного из собеседников, на этом аэродроме дислоцируется 318-й отдельный смешанный авиационный полк.

«В… Крыму в результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военный вертолет Ми-8 из состава 318-го полка», - сказал источник.

В то же время «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев опроверг информацию о взрыве в районе аэродрома. «Никакого взрыва, конечно, не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен Великой Отечественной войны», - уверяет он.