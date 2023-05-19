Инара Рафикгызы, судебный репортер 21:54

Решением Шекинского суда каменный и песчаный карьеры в русле реки Кура в Мингячевире признаны незаконными. Речь идет о площади в 9 400 квадратных метров, использовавшейся с мая 2018 по январь 2022 года. Владельца карьера Наримана Закарьяева, обвиненного в нарушении правил охраны окружающей среды и превышении должностных полномочий, привлекли к уголовной ответственности. Судебный процесс продолжался долго, но в итоге предпринимателю удалось избежать тюремного заключения.

В материалах уголовного дела утверждается, что Закарьяев, не получив необходимой лицензии на эксплуатацию карьера, самовольно занял земельный участок, причинив тем самым реке и окружающей среде ущерб, оцениваемый специалистами в 202 тысячи 370 манатов. Министерство экологии и природных ресурсов, признанное потерпевшей стороной, предъявило Закарьяеву гражданский иск на 202 тысячи манатов и потребовало уплаты суммы в бюджет министерства. Сам 66-летний Закарьяев виновным себя признал лишь частично. В суде он утверждал, что получил от муниципалитета Мингячевира разрешение на создание карьера, все документы у него были в порядке. «Все работники карьера имели официальные контракты, - заявил Закарьяев. - Профильный отдел Министерства экологии также был осведомлен о нашей деятельности. Никаких предупреждений мне не поступало. Я арендовал землю для производства песка и гравия, как это и указано в документах», — говорит Закарьяев.