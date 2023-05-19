Кто разрешил Закарьяеву уничтожить русло Куры? наши подробности
Решением Шекинского суда каменный и песчаный карьеры в русле реки Кура в Мингячевире признаны незаконными. Речь идет о площади в 9 400 квадратных метров, использовавшейся с мая 2018 по январь 2022 года.
Владельца карьера Наримана Закарьяева, обвиненного в нарушении правил охраны окружающей среды и превышении должностных полномочий, привлекли к уголовной ответственности. Судебный процесс продолжался долго, но в итоге предпринимателю удалось избежать тюремного заключения.
В материалах уголовного дела утверждается, что Закарьяев, не получив необходимой лицензии на эксплуатацию карьера, самовольно занял земельный участок, причинив тем самым реке и окружающей среде ущерб, оцениваемый специалистами в 202 тысячи 370 манатов.
Министерство экологии и природных ресурсов, признанное потерпевшей стороной, предъявило Закарьяеву гражданский иск на 202 тысячи манатов и потребовало уплаты суммы в бюджет министерства.
Сам 66-летний Закарьяев виновным себя признал лишь частично. В суде он утверждал, что получил от муниципалитета Мингячевира разрешение на создание карьера, все документы у него были в порядке.
«Все работники карьера имели официальные контракты, - заявил Закарьяев. - Профильный отдел Министерства экологии также был осведомлен о нашей деятельности. Никаких предупреждений мне не поступало. Я арендовал землю для производства песка и гравия, как это и указано в документах», — говорит Закарьяев.
Следствие по данному уголовному делу велось в Шекинском суде по тяжким преступлениям и завершилось 15 мая. Суд пришел к выводу, что обвинение, связанное с самовольным захватом указанной территории, было необоснованным. В результате с Закарьяева сняли обвинение по статье 188 (нарушение права собственности, пользования или аренды земли) УК Азербайджана.
«Для предотвращения захвата земельных участков, находящихся в государственной собственности, в соответствующем порядке действуют государственные учреждения. Этими государственными органами осуществляются регулярный мониторинг и проверки», — говорится в вынесенном решении.
Суд признал владельца карьера виновным в незаконном предпринимательстве, нарушении правил охраны окружающей среды и злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив Закарьяева к четырем годам лишения свободы. Однако с учетом возраста предпринимателя, отсутствия судимостей, а также того факта, что часть нанесенного ущерба Закарьяев возместил, наказание заменили на условное.
Что же касается гражданского иска министерства, то в суде выяснилось, что в период следствия обвиняемый предприниматель внес на депозитный счет прокуратуры для возмещения ущерба 53 000 манатов. После этого представитель Министерства экологии и природных ресурсов снизил требуемую к взысканию сумму с 202 до 149 тысяч манатов. Суд же постановил, что 29 500 манатов, перечисленные Закарьяевым в бюджет министерства за период эксплуатации карьера, также должны быть вычтены из итоговой суммы компенсации, которая в итоге была снижена до 119 000 манатов.