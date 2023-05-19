Сабина Алиева на конференции омбудсменов в Будапеште

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в международной конференции Ассоциации омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, организованной омбудсменом Венгрии в Будапеште.

На конференции, в которой участвовали ее коллеги из Турции, Казахстана и Узбекистана, Сабина Алиева выступила с докладом, в котором представила информацию о мерах, предпринятых в рамках Национального превентивного механизма в Азербайджане, усовершенствовании законодательства и внедрении ряда нововведений.

Обмудсмен также рассказала о проводимых в пенитенциарных учреждениях Азербайджана мониторингах и отметила, что в прошлом году такие учреждения были посещены ей лично и членами Национальной превентивной группы более 200 раз.

Сабина Алиева упомянула о публикации ежегодных отчетов, связанных с деятельностью Национального превентивного механизма, а также подготовленных до настоящего времени отчетах и рекомендациях, нашедших свое отражение в законодательстве.