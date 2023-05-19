Спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь Лаврова
Спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова - Екатерину Винокурову. Об этом сообщает оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»).
«Служба безопасности и МВД спланировали спецоперацию по выведению подсанкционных лиц, и в полночь Екатерина Винокурова с супругом покинули пределы Грузии», - заявили журналисты телеканала.
По их информации, Лаврова с мужем уехали в Саудовскую Аравию.
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