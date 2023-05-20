Санду за выход Молдовы из СНГ: «Не осталось ничего хорошего»

Президент Молдовы Майя Санду поддерживает постепенный выход страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом Санду сказала в интервью проекту NonFiction на YouTube.

«К сожалению, то, что произошло за все это время, показало, что в этом сообществе для Молдовы ничего хорошего не осталось», – заявила Санду.

Президент Молдовы заверила, что страна готова строить хорошие отношения, в том числе и торговые, с другими странами, но только исходя из уважения.

«Когда происходят постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганда, и когда Россия – потому что самая большая проблема здесь Российская Федерация – не уважает суверенность, выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны исходить и всегда исходим из интересов наших граждан», – сказала президент Молдовы, добавив, что Молдова больше никогда не будет принимать у себя саммит СНГ.