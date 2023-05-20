«Мечтатели»: Дочь Лаврова не должна приезжать в Грузию
Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский признал, что в Грузию действительно приезжала дочь главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом информирует Грузия Online.
По словам Вольского, власти узнали об этом позже, так как она приезжала под фамилией мужа.
«Да, это была дочь Лаврова, как мы узнали позже. Сейчас она Винокурова, с другой фамилией, на фамилии мужа. Как мне сказали, это была свадьба деверя дочери Лаврова, а он известен своими антироссийскими высказываниями», заявил Вольский.
«…Это плохо, мне это не нравится, дочь Лаврова не должна сюда приезжать. Не должен приезжать Познер и не должен приезжать Михалков, которому кланялся Саакашвили», - сказал Вольский, намекнув на свадьбу дочери Никиты Михалкова в Грузии, когда страной руководил Михаил Саакашвили. При этом Вольский не упомянул, что зятем Михалкова тогда являлся грузин, режиссер Резо Гигинеишвили.
Сегодня в Грузии протестовали против свадьбы деверя дочери Лаврова и ее пребывания в Грузии. 19 мая телекомпания «Мтавари архи» распространила информацию о приезде в Грузию дочери Лаврова, которая находится под международными санкциями. Позже эту информацию опровергли. Однако сегодня президент Грузии провела брифинг, на котором заявила, что общалась с министром внутренних дел и выразила обеспокоенность присутствием «дочери высочайшего ранга чиновника России» в Грузии, фактически подтвердив информацию. На акции протеста в административном порядке были задержаны 16 человек.