«Мечтатели»: Дочь Лаврова не должна приезжать в Грузию

По словам Вольского, власти узнали об этом позже, так как она приезжала под фамилией мужа.

Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский признал, что в Грузию действительно приезжала дочь главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом информирует Грузия Online.

«Да, это была дочь Лаврова, как мы узнали позже. Сейчас она Винокурова, с другой фамилией, на фамилии мужа. Как мне сказали, это была свадьба деверя дочери Лаврова, а он известен своими антироссийскими высказываниями», заявил Вольский.

«…Это плохо, мне это не нравится, дочь Лаврова не должна сюда приезжать. Не должен приезжать Познер и не должен приезжать Михалков, которому кланялся Саакашвили», - сказал Вольский, намекнув на свадьбу дочери Никиты Михалкова в Грузии, когда страной руководил Михаил Саакашвили. При этом Вольский не упомянул, что зятем Михалкова тогда являлся грузин, режиссер Резо Гигинеишвили.

Сегодня в Грузии протестовали против свадьбы деверя дочери Лаврова и ее пребывания в Грузии. 19 мая телекомпания «Мтавари архи» распространила информацию о приезде в Грузию дочери Лаврова, которая находится под международными санкциями. Позже эту информацию опровергли. Однако сегодня президент Грузии провела брифинг, на котором заявила, что общалась с министром внутренних дел и выразила обеспокоенность присутствием «дочери высочайшего ранга чиновника России» в Грузии, фактически подтвердив информацию. На акции протеста в административном порядке были задержаны 16 человек.