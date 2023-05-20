В Тбилиси снова протесты: участники акции выдвинули требования

На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста, на которой собравшиеся перед парламентом граждане протестуют против восстановления прямого авиасообщения с Россией.

Согласно информации грузинских СМИ, активисты озвучили главное требование — отмена прямого авиасообщения с Россией. Кроме того, они требуют немедленного освобождения 16 человек, задержанных сегодня в Кварели, а также установления визового режима для граждан России. На выполнение этих требований участники акции дали властям час.

На акции присутствуют лидеры и представители различных оппозиционных политических партий. По их мнению, прямые авиарейсы с Россией должны быть немедленно прекращены, потому что это наносит ущерб процессу евроинтеграции страны.

На территории мобилизована полиция.