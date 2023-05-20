Десятки компаний накажут за обход санкций против России

В 11-й пакет санкций Евросоюза против России войдут 90 компаний по всему миру, в том числе восемь работающих в Китае, которые, по мнению Брюсселя, нарушают ограничительные меры и поставляют Москве подсанкционные товары, заявила в интервью телеканалу ZDF глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы серьезно настроены прекратить обход санкций. И именно поэтому в 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, по поводу которых есть явные доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют подсанкционные товары напрямую в Россию из Евросоюза с обходом через третьи страны», — сказала она.

Восемь из этих компаний, по словам фон дер Ляйен, расположены в Китае, но необязательно имеют к нему прямое отношение. «Это компании, которые отчасти существуют на бумаге и имеют владельцев разных национальностей», — пояснила она.

По словам главы Еврокомиссии, попытки обойти санкции необязательно предпринимают третьи государства, часто это делают работающие в них компании. Поэтому в новом пакете санкций есть решение, чтобы Брюссель мог вводить ограничительные меры против таких фирм вне зависимости от того, где они расположены.