ВСУ: Получим F-16 — выиграем войну

Киев заявляет партнерам о необходимости F-16 для Украины, невозможно теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина.

«Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах», - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что территория Украины и протяженность государственной границы велика, линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье - более 2,5 тысячи км. Однако перекрыть всю территорию только комплексами ПВО не удастся.

«Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16», - пояснил Игнат.

Самолет F-16 - легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения. Дешев в обслуживании. F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.