Эрдоган раскритиковал своего оппонента

«Маска демократов», которую носили выборами члены турецкой кемалистской Народно-республиканской партии, спала утром 15 мая, и «из-под нее проступило темное и уродливое лицо CHP», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале.

По его словам, «еще вчера» у членов основной оппозиционной партии Турции «пальцы были почти мозолистыми от того, что они делали сердечки у всех на глазах», а после того, как прошел день выборов, они теми же руками «ломают себе запястья от ударов по столам».

По мнению Эрдогана, риторика CHP об «объятиях, мире и свободе за один день уступила место самой отвратительной форме фашизма».

Турецкий лидер также заявил, что, как бы ни маскировался Кемаль Кылычдароглу и в каком бы обличье он ни был, он никогда не сможет скрыть того факта, что «идет по пути с сепаратистской организацией, FETO, ростовщиками, глобальными лобби, ЛГБТ и империалистами».