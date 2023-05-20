Вице-спикер парламента Кувейта ответил на антитурецкие заявления Асада

Вице-спикер парламента Кувейта Мухаммад аль-Мутайр ответил на антитурецкие заявления президента Сирии Башара Асада.

«Османский халифат столетиями защищал ислам и мусульман. Человек, проливающий кровь, грабящий и разрушающий дома людей (имеется в виду Асад - ред.), не может изменить славную историю Османской империи и осквернить ее образ», - написал аль-Мутайр в соцсетях..

Отметим, ранее Башар Асад на проходившем в саудовской Джидде саммите Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет он принял участие, заявил: «Одной из самых больших опасностей в нашем регионе является экспансионистский османский менталитет, смешанный с ихванским менталитетом».