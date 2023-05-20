Единственный чернокожий республиканец вступает в президентскую гонку

Сенатор Тим Скотт, представляющий в верхней палате Конгресса США Южную Каролину, официально вступил в президентскую гонку. Об этом информирует «Голос Америки».

Единственный чернокожий республиканец в Сенате подал документы в Федеральную избирательную комиссию, объявив о намерении добиваться выдвижения кандидатом от партии на выборах 2024 года.

Глубоко религиозный 57-летний бывший страховой брокер, Тим Скотт намерен объявить о начале кампании в понедельник в своем родном городе Норт-Чарльстон. Его первые рекламные объявления начнут выходить в эфир в Айове и Нью-Гэмпшире, первых штатах, которые проводят праймериз, уже на следующей неделе.

Скотт старается сосредоточиться на обнадеживающих темах и избегать высказываний, провоцирующих расколы.

По многим вопросам позиции Скотта и основного течения Республиканской партии совпадают. Он выступает за сокращение правительственных расходов и ограничение абортов, заявляя, что в случае избрания президентом подпишет федеральный закон о запрете абортов после 15 недель беременности.

Несмотря на разногласия с Дональдом Трампом, Скотт поддерживал в целом теплые отношения с экс-президентом США, заявив в своей книге, что бывший глава Белого дома «внимательно выслушивал» его точку зрения по расовым вопросам.

Если кампания Скотта окажется успешной, он станет вторым чернокожим президентом в истории страны после Барака Обамы, но первым чернокожим республиканским президентом.