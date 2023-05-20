В Баку впервые пройдут Дни африканского кино

Посольство Марокко в Баку впервые организует в Азербайджане Дни африканского кино, приуроченные к Дню Африки, который решением ООН страны Африканского союза отмечают ежегодно 25 мая.

Как сообщили haqqin.az в дипмиссии Марокко в Азербайджане, фильмы будут демонстрироваться с 25 по 27 мая в кинозале Landmark III. Дни африканского кино в Баку пройдут при поддержке Международного африканского кинофестиваля Хурибга в Марокко.

Дни африканского кино в Баку запланированы как динамичное, интересное мероприятие с целью ознакомить азербайджанскую общественность с африканской киноиндустрией, которую представляет поколение талантливых и амбициозных молодых кинематографистов. Азербайджанские любители кино смогут ознакомиться с культурой, экономикой, особенностями традиций африканских народов. Тем самым показ фильмов будет способствовать укреплению отношений между Азербайджаном и африканскими странами.