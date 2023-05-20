В Баку впервые пройдут Дни африканского кино
Посольство Марокко в Баку впервые организует в Азербайджане Дни африканского кино, приуроченные к Дню Африки, который решением ООН страны Африканского союза отмечают ежегодно 25 мая.
Как сообщили haqqin.az в дипмиссии Марокко в Азербайджане, фильмы будут демонстрироваться с 25 по 27 мая в кинозале Landmark III. Дни африканского кино в Баку пройдут при поддержке Международного африканского кинофестиваля Хурибга в Марокко.
Дни африканского кино в Баку запланированы как динамичное, интересное мероприятие с целью ознакомить азербайджанскую общественность с африканской киноиндустрией, которую представляет поколение талантливых и амбициозных молодых кинематографистов. Азербайджанские любители кино смогут ознакомиться с культурой, экономикой, особенностями традиций африканских народов. Тем самым показ фильмов будет способствовать укреплению отношений между Азербайджаном и африканскими странами.
Всего будут показаны шесть фильмов. Помимо Марокко состоится демонстрация фильмов из Камеруна, Ганы, Мали, Руанды и Чада. Все картины высоко оценены критиками, отмечены международными наградами.
В частности, в Баку будут продемонстрированы фильмы:
«Мото такси – Бендскинс». Фильм камерунского режиссером Нарсисса Ванджи, снят в 2021 году.
«Кетеке» (Гана). Фильм известного режиссера Питера Седуфия, получил специальный приз жюри на кинофестивале в Марокко в 2018 году.
«Куссау – Песчаная буря» (Мали). Фильм Ибрагима Туре, снят в 2015 году.
«Оливер Блэк» (Марокко). Автор сценария и режиссер – Тауфик Баба, снят в 2020 году.
«Вкус нашей земли» (Руанда). Режиссер – Юхи Амули, картина снята в 2020 году.
«Массуд» (Чад). Работа режиссера Эммануэля Ротубама Мбайде вышла на экраны кинотеатров в 2021 году.
В посольстве Марокко отметили, что дипмиссия ежегодно в День Африки проводит различные мероприятия. В 2022 году была организована выставка фотографий известного марокканского фотографа Мохаммеда Тази – этюды Африканского континента. В 2021 году в рамках Дня Африки была проведена встреча с африканскими футболистами, выступающими в профессиональной лиге Азербайджана.