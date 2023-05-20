Кадыров: Путин «решает самые нерешаемые задачи»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился итогами встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявив, что благодаря поддержке российского лидера быстро разрешаются трудные задачи в регионах РФ.

«Отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах», — цитируют Кадырова украинские СМИ.

Глава Чечни также отметил, что Путина поддерживает весь Северный Кавказ и главы каждого из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). «Благодарю нашего президента за доверие, поддержку и помощь, которые оказываются им на протяжении долгих лет», — заключил он.