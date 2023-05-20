Около полумиллиона турок уже проголосовали на выборах президента Турции за рубежом

Более 470 тыс. граждан Турции отдали голоса в первый день второго тура выборов президента за границей и на пограничных пунктах в стране. Об этом в субботу сообщил телеканал TRT.

За пределами Турции проголосовали 452 тыс. граждан, на избирательных участках в аэропортах, морских портах и на сухопутных КПП в стране - 19,5 тыс.