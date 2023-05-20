Подошел момент, и он оказался на коне горячая тема
Башар Асад впервые за 13 лет принял участие в саммите Лиги арабских государств, прошедший в саудовской Джидде. Как выяснилось, далеко не все там были ему рады.
На официальном приеме президента Сирии с хозяином нынешнего саммита Лиги арабских государств, ЛАГ, флаг Сирии демонстративно отсутствовал. Эмир Катара демонстративно покинул зал, когда в нем появился Асад и сирийская делегация. Но сирийского президента ничего из этого не смутило. «Нравится – не нравится, терпите, красавицы», - вероятно думал он, наслаждаясь своим триумфом.
Он не уступил ни пяди недовольным, утопив в крови выступления оппозиции, переросшие в полномасштабную гражданскую войну, мясорубка местного мухабарата крутится непрестанно, перемалывая всех, заподозренных в недостаточной лояльности. Асад фактически контролирует только небольшую часть страны, если вычесть безжизненную зону Сирийской пустыни – да и то делает это только благодаря иранским и российским штыкам, на которых вполне с комфортом устроился.
Сирийский президент превратил свою страну, точнее – то, что от нее осталось, в «империю каптагона», наркотика, вызывающего быструю и сильную зависимость амфетамина, доход от которого для режима оценивается от пяти до 10 миллиардов долларов в год, миллионы своих граждан он превратил в беженцев – но сейчас счастливый и довольный он сидел на саммите в Джидде.
С легким презрением глядя на тех, кто еще вчера его осуждал, поддерживал оппозицию, а затем и вооруженных повстанцев оружием и деньгами – а теперь вынужден оказывать ему дипломатические знаки внимания.
Правда, все это в типичном арабском стиле, когда каждое объятие может закончиться ножом в спину, а поцелуй может стать смертельным – но Асад пока этого не очень боится. Пока ему удалось убедить арабские государства, что альтернативы в Сирии ему нет, если не он – то кто.
«Cемья Асада, режим Асада мастерски умеют выжидать, удерживать власть и ждать подходящего момента, чтобы снова быть на коне. Они еще и мастера создавать проблемы, которые невозможно решить без их помощи. Это прекрасно удавалось Хафезу Асаду, и то же самое теперь делает его сын», - метко подметила ливанская журналистка и писательница Ким Гаттас. А раз так – то пока бояться ему нечего, он полностью уверен в своих силах.
Тот самый «подходящий момент, чтобы снова оказаться на коне» - для него наступил. В полный, как говорится, рост. Эр-Рияду внезапно понадобилось продемонстрировать свой переход в «высшую лигу» международных игроков, свои «способности» выступать посредников в запутанных международных конфликтах. Что примечательно – реальных инструментов и возможностей у саудитов для этого нет, а потому, что ни возьми, каждая сделка, будь то с Ираном или с Сирией представляет собой какой-то эрзац, а не полноценные договоренности.
Это интересная тактика, конечно – при заключении каких-то соглашений не настаивать на гарантиях и довольствоваться лишь невнятными, другого слова не подобрать, заверениями о том, что противная сторона «не исключает возможности» что-то там сделать. Прекратить военную помощь йеменским хуситам? Сократить иранское присутствие в Сирии? Обуздать наркотрафик? «Да-да, мы об этом думаем, разделяем вашу озабоченность, изучаем данный вопрос». «Ок, прекрасно, срочно подписываем соглашение!»
И критика Запада подобных действий Эр-Рияда – сделки с Ираном и сделки с Асадом – связаны отнюдь не с какой-то «ревностью» из-за того, что саудиты «обошли на вираже» Вашингтон и начали что-то сепаратно мутить в его обход. Она связана как раз с этой легковесностью, с которой Эр-Рияд идет на совершенно политически неподготовленные сделки. Называя вещи своими именами – на имитацию их, на договоренности, ради факта самих договоренностей.
Которые опасны одним: рано или поздно в них наступает разочарование. Но за это время те же Тегеран и Дамаск используют их для укрепления своего имиджа и не только. На встрече в Египте 7 мая, когда было решено вернуть членство Сирии, министры иностранных дел Лиги арабских государств прямо подчеркнули важность «возвращения Сирии в ее арабское окружение» и «стремление к тому, чтобы арабы играли ведущую роль в урегулировании» сирийского кризиса. Крайне опрометчиво делать это самоцелью и гнаться за ее достижением, не оглядываясь на остальное.
В Катаре это уже осознали. В Кувейте и Марокко, негативно отнесшихся к «возвращению блудного Асада в арабское лоно» - близки к пониманию складывающейся в арабском мире ситуации. Присутствие Асада на саммите ЛАГ — это не триумф сирийского режима и саудовской дипломатии. Это начало новых проблем арабского мира, который, с подачи саудитов, излишне заигрался в «диверсификацию своих внешних связей». Возвращение Асада в ЛАГ означает легитимизацию его режима – что ж, теперь арабскому миру жить еще и с этой, вполне рукотворной, проблемой, в ожидании, когда она «рванет». Как и другие эрзац-сделки последнего времени.