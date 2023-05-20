Джемаль Бустани, автор haqqin.az 03:09

Башар Асад впервые за 13 лет принял участие в саммите Лиги арабских государств, прошедший в саудовской Джидде. Как выяснилось, далеко не все там были ему рады. На официальном приеме президента Сирии с хозяином нынешнего саммита Лиги арабских государств, ЛАГ, флаг Сирии демонстративно отсутствовал. Эмир Катара демонстративно покинул зал, когда в нем появился Асад и сирийская делегация. Но сирийского президента ничего из этого не смутило. «Нравится – не нравится, терпите, красавицы», - вероятно думал он, наслаждаясь своим триумфом.

Он не уступил ни пяди недовольным, утопив в крови выступления оппозиции, переросшие в полномасштабную гражданскую войну, мясорубка местного мухабарата крутится непрестанно, перемалывая всех, заподозренных в недостаточной лояльности. Асад фактически контролирует только небольшую часть страны, если вычесть безжизненную зону Сирийской пустыни – да и то делает это только благодаря иранским и российским штыкам, на которых вполне с комфортом устроился. Сирийский президент превратил свою страну, точнее – то, что от нее осталось, в «империю каптагона», наркотика, вызывающего быструю и сильную зависимость амфетамина, доход от которого для режима оценивается от пяти до 10 миллиардов долларов в год, миллионы своих граждан он превратил в беженцев – но сейчас счастливый и довольный он сидел на саммите в Джидде. С легким презрением глядя на тех, кто еще вчера его осуждал, поддерживал оппозицию, а затем и вооруженных повстанцев оружием и деньгами – а теперь вынужден оказывать ему дипломатические знаки внимания.

Правда, все это в типичном арабском стиле, когда каждое объятие может закончиться ножом в спину, а поцелуй может стать смертельным – но Асад пока этого не очень боится. Пока ему удалось убедить арабские государства, что альтернативы в Сирии ему нет, если не он – то кто. «Cемья Асада, режим Асада мастерски умеют выжидать, удерживать власть и ждать подходящего момента, чтобы снова быть на коне. Они еще и мастера создавать проблемы, которые невозможно решить без их помощи. Это прекрасно удавалось Хафезу Асаду, и то же самое теперь делает его сын», - метко подметила ливанская журналистка и писательница Ким Гаттас. А раз так – то пока бояться ему нечего, он полностью уверен в своих силах. Тот самый «подходящий момент, чтобы снова оказаться на коне» - для него наступил. В полный, как говорится, рост. Эр-Рияду внезапно понадобилось продемонстрировать свой переход в «высшую лигу» международных игроков, свои «способности» выступать посредников в запутанных международных конфликтах. Что примечательно – реальных инструментов и возможностей у саудитов для этого нет, а потому, что ни возьми, каждая сделка, будь то с Ираном или с Сирией представляет собой какой-то эрзац, а не полноценные договоренности. Это интересная тактика, конечно – при заключении каких-то соглашений не настаивать на гарантиях и довольствоваться лишь невнятными, другого слова не подобрать, заверениями о том, что противная сторона «не исключает возможности» что-то там сделать. Прекратить военную помощь йеменским хуситам? Сократить иранское присутствие в Сирии? Обуздать наркотрафик? «Да-да, мы об этом думаем, разделяем вашу озабоченность, изучаем данный вопрос». «Ок, прекрасно, срочно подписываем соглашение!»