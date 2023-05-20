Джавад Шабири, автор haqqin.az 03:26

В ходе визита в регионы Систан и Белуджистан президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил официальный Кабул о проблемах с пропуском воды из Афганистана реке Хирманд и потребовал решить их. Один из авторитетных генералов «Талибана» Наби Мобин поиздевался над предупреждением Раиси: «Господин президент, мы просим вас, ради Аллаха, не атакуйте нас». Тегеран, тот самый грозный Тегеран, который щедро рассыпает угрозы в сторону своих региональных соседей, от Ирака до Азербайджана, внезапно наткнулся на людей, кто показал, как к этим воинственным заявлениям относиться. Как и ко многому, что говорят в Иране.

Вот здесь просто необходимо быть в курсе некоторой предыстории. Когда талибы, которых в некоторых иранских кругах, военных и экспертных, высокомерно именовали не иначе как «тапочники», внезапно пришли к власти – в Тегеране «выразили чувство глубокого удовлетворения». Дескать, «большой Сатана» потерпел сокрушительное поражение. К чему, как многозначительно намекали иранцы, «мы тоже руку приложили», поскольку контакты с талибами установили еще в начале 2000-х, в аккурат после того, как сдавали американцам всю необходимую разведывательную информацию по Талибану накануне их вторжения в Афганистан. При этом иранцы были преисполнены весьма оптимистичных прогнозов в отношении того, что победившие талибы будут им дружественны и крайне признательны за ту помощь, которую Тегеран оказывал «второму Талибану», тем местным полевым командирам, кто пришел на смену фанатичным сторонникам муллы Омара, а затем был фактически поголовно уничтожен в горах северного Вазиристана. С соблюдением всех мер предосторожности иранцы подкидывали сопротивлению в Афганистане деньги, оружие, разрешали вербовать личный состав среди афганских беженцев в Иране – то есть, сотрудничали вполне масштабно, искренне рассчитывая, что и талибы, рано или поздно, ответят тем же.

Талибы победили – и что-то в иранских расчетах пошло не так. Талибы, вот сюрприз, отказались включать в состав своего правительства близкие к Ирану кандидатуры, категорически не соглашались вести переговоры об «инклюзивности» своих органов власти. А, главное, категорически отказывались идти на переговоры в отношении острого «водного вопроса», исходя из вполне объяснимой житейской логики – «сначала обеспечим своих декхан, а потом подумаем и об остальных». В Тегеране попытались нахмурить брови и прибегнуть к излюбленному оружию – угрожающим намекам. А то и вовсе к прямым угрозам. Которые, неожиданно, только насмешили «тапочки» талибов. Поскольку это в отношении других иранцы могут щедро сыпать угрозами. С Талибаном такой номер не проходит – пройдя жесточайшую войну на выживание, они как-то весьма невосприимчивы к внешним угрозам. И научились определять, где они реальны – а где пусты. Что бы там не говорили о талибах – да, действительно, далеко не ангелы, а временами – так и просто отморозки, но они умеют выживать в сложнейших условиях, более того – находить выход из самой сложной ситуации, даже если выход этот размером с игольное ушко. Где Ахмад Шах Масуд-младший и прочие афганские активисты из всевозможных «фронтов национального сопротивления», обещавшие, что режим талибов не просуществует и года? Исчезли, ничего о их не слышно, не сумели найти и организовать массовую поддержку выступлениям против талибов. И сейчас Талибан умение выживать оттачивает еще сильнее, поскольку теперь им приходится выживать в сложнейших условиях, когда они остались одни на вершине, и теперь афганские проблемы на кого-то постороннего, на кого-то извне не свалить – отвечать за все приходится только самим.