О чем говорили Зеленский и Байден обновлено; видео; фото
В рамках участия в саммите «Группы семи» в японской Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом.
Украинский лидер поблагодарил за оказание мощной финансовой помощи со стороны США, которая уже составляет более 37 миллиардов долларов, а также за объявленный Джозефом Байденом новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.
«Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что у нас такие сильные отношения», - сказал Зеленский.
Он особо отметил решение президента США поддержать международную авиационную коалицию.
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей Украины, а также вопроса реализации формулы мира. Они также обменялись мнениями по проектам реконструкции и восстановления Украины.
Отдельно Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Киева до вступления Украины в альянс.
*** 10:35
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг на саммите G7 в воскресенье, что Россия захватила Бахмут в Донецкой области Украины.
В ответ на вопрос, захватили ли россияне Бахмут, Зеленский сказал: «Я думаю, что нет», но добавил, что «Бахмут остается только в наших сердцах», город разрушен, «там ничего не осталось».
*** 10:21
В воскресенье, 21 мая, на полях саммита G7 в Японии началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Лидеры обсудили усиление военной помощи Украине в борьбе против России.
Во время переговоров Байден анонсировал новый пакет помощи Украине, который включает в себя артиллерийские боеприпасы и бронетехнику.
*** 10:03
В японской Хиросиме стартовала встреча лидеров стран «Большой семерки» с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Накануне Зеленский прибыл в Хиросиму, где 19 мая начался саммит «Большой семерки».