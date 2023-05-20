В рамках участия в саммите «Группы семи» в японской Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом.

Украинский лидер поблагодарил за оказание мощной финансовой помощи со стороны США, которая уже составляет более 37 миллиардов долларов, а также за объявленный Джозефом Байденом новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

«Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что у нас такие сильные отношения», - сказал Зеленский.

Он особо отметил решение президента США поддержать международную авиационную коалицию.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей Украины, а также вопроса реализации формулы мира. Они также обменялись мнениями по проектам реконструкции и восстановления Украины.

Отдельно Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Киева до вступления Украины в альянс.