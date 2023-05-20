В Украине назвали потери России

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 730 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 203 тыс. живой силы, говорится в сообщении Генштаба Украины.

Также украинский Генштаб отчитался об уничтожении 3 783 российских танков, 7 398 боевых бронированных машин, 3 258 артиллерийских систем, 564 реактивных систем залпового огня, 327 единиц ПВО, 308 самолетов, 308 вертолетов, 2 822 БПЛА оперативно-тактического уровня, 18 кораблей и катеров и 1 011 крылатых ракет.