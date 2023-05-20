Ага Гасымлы, собкор 11:24

Революционное с точки зрения разведывательного маркетинга решение было принято ЦРУ. Оно заключается в запуске специального телеграм-канала для вербовки россиян. Судя по всему, известная по старым фильмам вербовка в темном уголке ресторана, закладка с шифрованной запиской под камень в лесопарке или цветок на окне явочной квартиры на улице Блюменштрассе и прочие знакомые широкой публике методы разведки уходят в прошлое. Американцы в телеграм-канале поместили двухминутный ролик с призывом к россиянам выйти на контакт через анонимную информационную систему Tor и делиться с ЦРУ сведениями об экономике или высшем руководстве страны. «ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», - говорится в обращении.

Ведомство приглашает к сотрудничеству российских военнослужащих, дипломатов, ученых и IT-специалистов. «Установив с нами контакт, запаситесь терпением. Мы благодарим вас за смелость. Мы тщательно рассматриваем переданные документы, чтобы дать соответствующий ответ и при этом обеспечить вашу безопасность», - заверяет американская разведка. В ролике содержится информация о том, как безопасно связаться с ЦРУ с помощью браузера Tor, а также об инструментах шифрования для отправки информации через «темную сеть». «Вы военный? Вы работаете в разведке, дипломатии, науке, высоких технологиях или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве РФ? Свяжись с нами», - говорит голос за кадром. Как сообщил haqqin.az американский политолог Юрий Рашкин, этот телеграм-канал представляет собой элемент политики США по предоставлению дополнительных инструментов недовольным россиянам, которые пожелают предоставить информацию. Новый метод вербовки запущен в то время, когда попытки наступления россиян под Бахмутом привели к колоссальным потерям среди российских военных. По данным Совета Национальной Безопасности США (National Security Council), с декабря 2022 года россияне потеряли убитыми и ранеными более 100 тысяч военных. Колоссальные потери, связанные с войной и экономическими санкциями, сделали россиян более открытыми для вербовки. В их число, как полагает политолог, входят обычные чиновники, утомленные войной офицеры и богатые бизнесмены, которые понесли финансовые убытки.

По словам политолога, в конце прошлого года заместитель директора ЦРУ Дэвид Марлоу, выступая на встрече в Университете Джорджа Мейсона, сказал, что американцы по всему миру ищут россиян, которые испытывают такое же отвращение к действиям Путина, как и американцы. Впервые управление разведки США разместило в социальных сетях инструкции на русском языке о том, как связаться с ЦРУ, в прошлом году. Но поскольку доступ к большинству основных социальных сетей ограничен Кремлем, приложение для обмена сообщениями телеграм стало для россиян основной платформой для общения за пределами страны и поиска информации без цензуры. Телеграм быстро набрал популярность в России еще до войны, но после вторжения российских войск в Украину число пользователей русскоязычной сети телеграм выросло до 8 миллионов подписчиков. Платформа стала полем информационной битвы, главным местом как для сбора разведданных, так и для вербовки. Рашкин считает, что официальные лица США апеллируют не только к русскому патриотизму, заботе людей о своих близких, но и к желанию россиян заработать. В этом деле ЦРУ применило достаточно традиционную систему маркетинга: как и в любом бизнесе, когда покупатель ищет клиентов, он должен повесить вывеску. И ЦРУ повесило вывеску в интернете о том, что ищет хороших людей, которые неравнодушны к тому, что происходит в России. Несомненно, эта система будет работать и оттачиваться разными способами. «Возможно, имеет смысл говорить с россиянами не о приличии, этике, общечеловеческих ценностях, а просто о том, как это выгодно - бороться с режимом, передавая информацию. Такая информационная помощь может привести к краху российского режима», - сказал Рашкин.

Политолог считает замечательным тот факт, что ЦРУ решило смело выйти на сцену и заявить о том, что ищет людей, владеющих информацией, и что у американцев есть большие возможности их отблагодарить. Сейчас многие россияне задумались и размышляют о новой возможности, которая появилась в связи с войной в Украине. Как и любая другая разведка, ЦРУ стремится заполучить новых людей, которые готовы ей помочь. Западные спецслужбы не используют страх, шантаж или какие-то низменные чувства людей. Наоборот, они апеллируют к самым возвышенным чувствам человека, призывают изменить свою страну в лучшую сторону. Интернет-вербовка рассчитана на критически мыслящих людей, которые хотят положительных перемен в России. По словам эксперта, в ФСБ, российской армии, среди попавших под санкции олигархов и чиновников есть люди, которые готовы предложить свои услуги ЦРУ в стремлении таким образом обеспечить свою безопасность со стороны США. Интересно, что глава пресс-службы МИД России Мария Захарова сказала, что проект ЦРУ в сети телеграм даст возможность отслеживать неблагонадежных граждан России. Но ЦРУ специально выдало информацию о том, как можно с ними безопасно выйти на связь. А с другой стороны, благонадежных людей в России очень мало. В стране, где каждый сам за себя и все против всех, какая может быть благонадежность? «Посмотрите на Евгения Пригожина, который сейчас чуть ли не первое лицо в России, – говорит Рашкин. – Он вышел на украинскую военную разведку с предложением передать информацию о российском генералитете взамен на отход ВСУ из Бахмута».

Единственное, чем могут ответить российские власти - так это массовыми репрессиями по отношению к своему населению и полным закрытием интернета в стране. Есть обоснованные опасения повторения в современной России шпиономании и массовых репрессий сталинских времен. Все это может осуществить обезумевшая в панике контрразведка России. Впрочем, кремлевскому режиму не нужны какие-то оправдания для массовых репрессий. Уже сейчас ФСБ проталкивает разрешение на то, чтобы проводить обыски в квартирах без санкции суда. Это ясное послание: готовятся массовые репрессии. Рашкин отмечает, что ЦРУ считает интернет-вербовку россиян важным и нужным для защиты национальной безопасности США делом, в то время как ФСБ заботится исключительно о сохранении режима Путина. «Обратите внимание, какие разные ценности и цели у американской и российской разведки», – отмечает политолог. По его мнению, война в Украине вскрыла проблемы России, и ситуация для Москвы будет только ухудшаться. Одна из целей интернет-вербовки — это богатые россияне, которые не выехали за границу, недовольные режимом. ЦРУ рассчитывает на высший эшелон российской власти и государства, на тех, кто занимает какие-то стратегические позиции. Взамен люди смогут купить безопасность, спасение от санкций и пр. По словам эксперта, технические возможности обеспечения конфиденциальности у США очень большие. Возможно, российские власти опустят «железный занавес» и полностью закроют интернет в стране, то есть вернутся в середину 20 века. Ход мыслей в Кремле простой: зачем нам Zoom, если по нему люди могут сдавать Родину? Может быть, лучше, как в прошлом: если нужно позвонить за границу, то надо заказывать разговор в АТС, которую открыто прослушивают.

Haqqin.az также попросил поделиться мнением об интернет-вербовке бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана генерал-майора Альнура Мусаева. По его словам, во времена СССР американская, британская и другие спецслужбы также публиковали в западных газетах свои предложения для тех граждан СССР, которые были готовы оказать информационную помощь западным государствам. После распада Союза в 90-е годы такие публикации с предложением западных спецслужб о сотрудничестве публиковались в прессе постсоветских стран. Но развитие информационных технологий значительно облегчило работу спецслужб. В данном случае ЦРУ обращается конкретно к гражданам России с предложением оказать своей стране помощь для того, чтобы Россия стала свободной и демократической страной. «Думаю, что определенный эффект от предложения американского правительства будет, и ЦРУ показало пути и каналы, которые реально могут привлечь определенную категорию лиц в России, – заявил Мусаев. – Но у этого проекта есть еще и сильный пропагандистский эффект воздействия на людей, которые реально находятся в оппозиции к власти Путина и определенно будут помогать западной коалиции, поддерживающей Украину и одновременно защищающей демократию в России. Кроме тех людей, которые действительно настроены на демократизацию России, еще есть люди, которые используют возможность заработать деньги на информации для спецслужб».

По его мнению, недовольные в высшем эшелоне российской власти люди в большинстве своем уже нашли пути сотрудничества с западными структурами, и не обязательно со спецслужбами. К примеру, конфиденциальная информация от разных людей, какие-то телефонные разговоры близких к Путину лиц попадают в западные средства массовой информации, представителям правительств западных стран и другие структуры. Предложение сотрудничества с ЦРУ по интернет-каналу — это еще одна возможность, еще один способ связи. ЦРУ оказывает дополнительное воздействие на российских олигархов и других людей, которые понимают, что идет перетягивание интересов между Западом и Россией. В этом плане сотрудничество с ЦРУ может быть использовано во внутривластных «разборках» в РФ, чтобы «замазать» конкурентов. Слив информации в западные СМИ активно используют персоны политической элиты России как метод борьбы с конкурентами. Конечно, ФСБ России возьмет на заметку этот ход американской разведки и будет активно противодействовать американцам, попытается выявлять и предотвращать оперативное воздействие со стороны иностранных спецслужб. Но технологическое преимущество на стороне США, которые предлагают сильно защищенные виды связи с россиянами. Было бы странно со стороны ЦРУ компрометировать своих потенциальных сторонников в России. Так что американцы тщательно продумали все каналы связи и риски откликнувшихся россиян, считает Мусаев. По его мнению, реальными конкурентами спецслужб являются журналисты, которые сейчас используют современные технологии, добывают практически тот же объем информации, что и спецслужбы. Зачастую разведка, которая работает на территории другого государства, занимается тем, что обрабатывает медийную информацию и передает ее в центр. Так что в информационном плане журналисты давно обогнали спецслужбы.