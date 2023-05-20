В Украине заявили о желании Пригожина сбежать
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как ЧВК, по сути, разбит, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Бои продолжаются, мы удерживаем ряд зданий в Бахмуте... Мы фактически вытрепали его очень мощную группировку. Она близка к уничтожению. Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска, и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. «Пацан сказал – пацан сделал», а дальше делайте что хотите – меня главное отпустите. Поджав хвост, потому что потерял лучшие свои кадры», - заявил Череватый.