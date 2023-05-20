Грузинская авиакомпания внесла в черный список президента страны

Грузинская авиакомпания Georgian Airways не пустит президента страны Саломе Зурабишвили на борт после ее отказа пользоваться услугами компании, говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее Зурабишвили в очередной раз выразила отрицательное отношение к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и объявила о бойкоте начавшей полеты в Россию авиакомпании Georgian Airways.

«Я объявляю бойкот авиакомпании Airzena (Georgian Airways)», - заявила Зурабишвили в субботу на брифинге и призвала граждан присоединиться к бойкоту. По ее утверждению, авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она «хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения».