Сунак: Британия начнет обучать украинских пилотов на F-16

Соединенное Королевство планирует начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 этим летом, чтобы «поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно для будущего», заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, подчеркнув, что «безопасность Украины – это наша безопасность».

Сунак также приветствовал «очень ощутимый прогресс в предоставлении дальнейшей поддержки Украине», достигнутый на G7. Особенно он обратил внимание на поддержку президентом США Джо Байденом международной коалиции стран для предоставления передовых истребителей Украине.

«Украина должна не только выиграть войну, но и выиграть справедливый и прочный мир», - отметил Сунак.

Он назвал присутствие украинского президента Владимира Зеленского на G7 в Хиросиме «очень мощным моментом». Накануне они провели двустороннюю встречу.

«Увидеть президента Зеленского, который стоит бок о бок со своими союзниками по G7, я считаю, что это сигнал России и мира, что мы объединены при президенте Зеленском и его людях и будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется», - подытожил британский премьер.