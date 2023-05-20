Даже если заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о взятии Бахмута правда, это не имеет ни тактического, ни оперативного значения, говорится в отчете Американского института войны (ISW).

В Институте считают, что предполагаемый захват оставшихся кварталов в Бахмуте является символическим, поскольку это не позволит истощенным силам ЧВК или российской армии создать значимый плацдарм для дальнейших наступательных операций.

Также в сводке подчеркивается, что продолжающиеся украинские контратаки к северу, западу и юго-западу от Бахмута осложнят любое дальнейшее продвижение российских войск за пределы города в ближайшей перспективе.