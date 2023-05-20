Украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, а также продолжают сохранять контроль над частью города, сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в своем телеграме.

Как рассказала Маляр, российская армия не смогла окружить Бахмут и потеряла часть «господствующих высот» вокруг города.

«Тем временем наши воины продолжают продвигаться в пригороде по флангам, что усложняет врагу пребывание в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», - пишет Маляр.

По словам Маляр, ВСУ продолжают сохранять контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе «Самолет».

Тем временем, как сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, Бахмут уничтожен, однако украинские силы продолжают удерживать позиции.

«Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои. Мы стараемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать», - рассказал он.