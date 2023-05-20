Арабы не поймут Зеленского. Они с деспотией, а значит, с Россией наш комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Нет слов, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует в условиях кризиса лучшие качества и человека, и политика. В том числе и активную личную дипломатическую активность, которая, как ни продвинулись бы технические средства коммуникаций, значит очень многое.

Сегодня он на саммите Лиги арабских государств, ЛАГ, завтра – на встрече G-7. И везде говорит искренне, стремясь решить главную для Украины задачу – создание международной коалиции против российской агрессии. Говорит об этом горячо, говорит искренне, от сердца. Но то, что из его риторики под аплодисменты встречает Запад, оказывается, как показало его участие в работе ЛАГ, в лучшем случае не вызывает ответной реакции в арабском мире, который является частью глобального Юга.

Зеленскому нужно было бы более глубже понять, как именно на Востоке, шире – глобальном Юге, относятся к той войне, без всяких сомнений – справедливой и освободительной, которую он ведет против российского вторжения, на захист суверенітету України

Трибуну для выступления перед лидерами арабского мира ему, как и следовало ожидать, предоставил Эр-Рияд и лично кронпринц Мухаммед бин Салман. В рамках новой внешнеполитической стратегии саудитов, стремящихся позиционировать свое Королевство как «новый центр международной дипломатии в формирующемся многополярном мире». Формирующемся, естественно, в представлении саудовских дипломатов и ряда арабских экспертов.

Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан по итогам саммита ЛАГ, решение Эр-Рияда пригласить Зеленского отражает желание услышать «все стороны и все голоса». А близкие к королевскому дому и саудовской правящей элите эксперты развили эту мысль в том ключе, что «приглашение Зеленского ставит Россию в известность: реабилитация Асада не дает Москве свободы действий в регионе».

Объяснение и мотивировка, нужно признать, так себе и не выглядят сколько-нибудь убедительными. Если называть вещи своими именами, то Мухаммеду бин Салману, политику все же достаточно молодому, горячему и еще не научившемуся просчитывать все последствия тех или иных шагов, в очередной раз захотелось продемонстрировать «возросший дипломатический вес Эр-Рияда» во все том же, весьма пока сомнительном процессе «формирования многополярного мира».

Мухаммед бин Салман амбициозно формирует новый центр международной дипломатии

Сомнительном, потому как наличие объективных предпосылок для этого еще пока не просматривается – ослабление американского присутствия на Ближнем Востоке, вынуждающее местных игроков отчасти диверсифицировать свои внешнеполитические связи, это пока не глобальное изменение мировой геополитической карты, согласитесь.

Но тем не менее Владимир Зеленский с радостью принял его приглашение на саммит ЛАГ. Но был встречен на нем достаточно индифферентно. Молодой украинский президент, как и молодая украинская дипломатия, готовившая его поездку, попросту недоучли того факта, что если его риторика весьма положительно воспринимается на Западе, то это совершенно не означает, что так же ее встретят и на глобальном Юге.

Во время своего выступления на саммите ЛАГ Владимир Зеленский обвинил некоторых арабских лидеров в игнорировании ужасов вторжения России в его страну и призвал их «честно взглянуть» на эту войну, что в переводе с дипломатического на человеческий можно перевести как призыв арабского мира встать на сторону Украины.

Слова-то были сказаны правильные, но не прозвучало главного - а зачем это арабскому миру надо? Еще грубее - в чем их интерес от того, если они заявят о поддержке Киева? И главное - какие преференции они обретут, если сменят нынешний нейтралитет на выбор одной из сторон конфликта, пусть она и тысячу раз права?

А зачем арабскому миру правильные слова?

Агрессия России в Украину – это не тот конфликт, который вызвал большой резонанс на Востоке. «Грубое попрание мирового миропорядка»? Но, простите, это тот миропорядок, в становлении которого Восток не участвовал, который был ему навязан, с которым он просто мирится, приняв его правила, но не перестает надеяться, что они поменяются. Отсюда, кстати, и эта восторженное, пусть и придуманное, восприятие идеи о «формировании многополярного мира».

«Ужасы российского вторжения» и военные преступления, совершаемые при этом? Вот уж чем-чем, а этим Восток не удивить. В одном зале с Зеленским в Джидде присутствовал Башар Асад, без малейших сомнений утопивший в крови протест собственного народа и продолжающий это делать практически ежедневно. Многие ли на саммите ЛАГ встали и вышли в знак протеста от его присутствия? А уж военных преступлений-то он совершил – на десяток «Вагнеров» хватит. И все в ЛАГ об этом прекрасно осведомлены.

Поддержать Киев и порвать отношения с Москвой в нынешнем конфликте? А ради чего?

С таким же почетом в Джидде встречали кровопийцу Асада

Те же Эмираты сегодня снимают немалую маржу от параллельного импорта и согласились сократить его объемы и свои посреднические операции только после того, как в Вашингтоне жестко стукнули кулаком по этому поводу. Что, впрочем, не означает, что этот параллельный импорт будет свернут полностью – все равно лазейки будут искать.

Россия на Ближнем Востоке, конечно, «хромая утка» и «сбитый летчик», иллюзии о том, что это такая реинкарнация СССР 60-80-х, практически развеялись. Но это привычная «утка», от которой понятно, что ждать и что можно получить. А главное – что сделать, чтобы это получить. В отношении же Киева на Востоке ничего не известно и ничего не ясно, кроме того, что его всемерно поддерживает Запад. Что здесь не является самой лучшей рекомендацией.

При всем уважении к Володимиру Олександровичу Зеленському не могу не заметить, что ему нужно было бы более глубже понять, как именно на Востоке, шире – глобальном Юге, относятся к той войне, без всяких сомнений, справедливой и освободительной, которую он ведет против российского вторжения, на захист суверенітету України. Чтобы было меньше иллюзий. И чтобы проводить более эффективную политику на Востоке.

Пока же не очень получается. И приехав из Джидды на саммит G-7 с индийским премьером Нарендрой Моди, с тем самым, чья страна получила максимум преференций от торговли с Россией после введения санкций, украинский президент говорил те же самые слова, что и лидерам арабского мира. Значит, и здесь он желаемого эффекта не добьется. Но хочется надеяться, что вскоре он все поймет и найдет правильные слова, а главное, правильные и конкретные предложения для диалога с глобальным Югом, чтобы он принял его позицию.