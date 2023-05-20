Арабы не поймут Зеленского. Они с деспотией, а значит, с Россией наш комментарий
Нет слов, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует в условиях кризиса лучшие качества и человека, и политика. В том числе и активную личную дипломатическую активность, которая, как ни продвинулись бы технические средства коммуникаций, значит очень многое.
Сегодня он на саммите Лиги арабских государств, ЛАГ, завтра – на встрече G-7. И везде говорит искренне, стремясь решить главную для Украины задачу – создание международной коалиции против российской агрессии. Говорит об этом горячо, говорит искренне, от сердца. Но то, что из его риторики под аплодисменты встречает Запад, оказывается, как показало его участие в работе ЛАГ, в лучшем случае не вызывает ответной реакции в арабском мире, который является частью глобального Юга.
Трибуну для выступления перед лидерами арабского мира ему, как и следовало ожидать, предоставил Эр-Рияд и лично кронпринц Мухаммед бин Салман. В рамках новой внешнеполитической стратегии саудитов, стремящихся позиционировать свое Королевство как «новый центр международной дипломатии в формирующемся многополярном мире». Формирующемся, естественно, в представлении саудовских дипломатов и ряда арабских экспертов.
Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан по итогам саммита ЛАГ, решение Эр-Рияда пригласить Зеленского отражает желание услышать «все стороны и все голоса». А близкие к королевскому дому и саудовской правящей элите эксперты развили эту мысль в том ключе, что «приглашение Зеленского ставит Россию в известность: реабилитация Асада не дает Москве свободы действий в регионе».
Объяснение и мотивировка, нужно признать, так себе и не выглядят сколько-нибудь убедительными. Если называть вещи своими именами, то Мухаммеду бин Салману, политику все же достаточно молодому, горячему и еще не научившемуся просчитывать все последствия тех или иных шагов, в очередной раз захотелось продемонстрировать «возросший дипломатический вес Эр-Рияда» во все том же, весьма пока сомнительном процессе «формирования многополярного мира».
Сомнительном, потому как наличие объективных предпосылок для этого еще пока не просматривается – ослабление американского присутствия на Ближнем Востоке, вынуждающее местных игроков отчасти диверсифицировать свои внешнеполитические связи, это пока не глобальное изменение мировой геополитической карты, согласитесь.
Но тем не менее Владимир Зеленский с радостью принял его приглашение на саммит ЛАГ. Но был встречен на нем достаточно индифферентно. Молодой украинский президент, как и молодая украинская дипломатия, готовившая его поездку, попросту недоучли того факта, что если его риторика весьма положительно воспринимается на Западе, то это совершенно не означает, что так же ее встретят и на глобальном Юге.
Во время своего выступления на саммите ЛАГ Владимир Зеленский обвинил некоторых арабских лидеров в игнорировании ужасов вторжения России в его страну и призвал их «честно взглянуть» на эту войну, что в переводе с дипломатического на человеческий можно перевести как призыв арабского мира встать на сторону Украины.
Слова-то были сказаны правильные, но не прозвучало главного - а зачем это арабскому миру надо? Еще грубее - в чем их интерес от того, если они заявят о поддержке Киева? И главное - какие преференции они обретут, если сменят нынешний нейтралитет на выбор одной из сторон конфликта, пусть она и тысячу раз права?
Агрессия России в Украину – это не тот конфликт, который вызвал большой резонанс на Востоке. «Грубое попрание мирового миропорядка»? Но, простите, это тот миропорядок, в становлении которого Восток не участвовал, который был ему навязан, с которым он просто мирится, приняв его правила, но не перестает надеяться, что они поменяются. Отсюда, кстати, и эта восторженное, пусть и придуманное, восприятие идеи о «формировании многополярного мира».
«Ужасы российского вторжения» и военные преступления, совершаемые при этом? Вот уж чем-чем, а этим Восток не удивить. В одном зале с Зеленским в Джидде присутствовал Башар Асад, без малейших сомнений утопивший в крови протест собственного народа и продолжающий это делать практически ежедневно. Многие ли на саммите ЛАГ встали и вышли в знак протеста от его присутствия? А уж военных преступлений-то он совершил – на десяток «Вагнеров» хватит. И все в ЛАГ об этом прекрасно осведомлены.
Поддержать Киев и порвать отношения с Москвой в нынешнем конфликте? А ради чего?
Те же Эмираты сегодня снимают немалую маржу от параллельного импорта и согласились сократить его объемы и свои посреднические операции только после того, как в Вашингтоне жестко стукнули кулаком по этому поводу. Что, впрочем, не означает, что этот параллельный импорт будет свернут полностью – все равно лазейки будут искать.
Россия на Ближнем Востоке, конечно, «хромая утка» и «сбитый летчик», иллюзии о том, что это такая реинкарнация СССР 60-80-х, практически развеялись. Но это привычная «утка», от которой понятно, что ждать и что можно получить. А главное – что сделать, чтобы это получить. В отношении же Киева на Востоке ничего не известно и ничего не ясно, кроме того, что его всемерно поддерживает Запад. Что здесь не является самой лучшей рекомендацией.
При всем уважении к Володимиру Олександровичу Зеленському не могу не заметить, что ему нужно было бы более глубже понять, как именно на Востоке, шире – глобальном Юге, относятся к той войне, без всяких сомнений, справедливой и освободительной, которую он ведет против российского вторжения, на захист суверенітету України. Чтобы было меньше иллюзий. И чтобы проводить более эффективную политику на Востоке.
Пока же не очень получается. И приехав из Джидды на саммит G-7 с индийским премьером Нарендрой Моди, с тем самым, чья страна получила максимум преференций от торговли с Россией после введения санкций, украинский президент говорил те же самые слова, что и лидерам арабского мира. Значит, и здесь он желаемого эффекта не добьется. Но хочется надеяться, что вскоре он все поймет и найдет правильные слова, а главное, правильные и конкретные предложения для диалога с глобальным Югом, чтобы он принял его позицию.