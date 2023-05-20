Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:28

Нет слов, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует в условиях кризиса лучшие качества и человека, и политика. В том числе и активную личную дипломатическую активность, которая, как ни продвинулись бы технические средства коммуникаций, значит очень многое. Сегодня он на саммите Лиги арабских государств, ЛАГ, завтра – на встрече G-7. И везде говорит искренне, стремясь решить главную для Украины задачу – создание международной коалиции против российской агрессии. Говорит об этом горячо, говорит искренне, от сердца. Но то, что из его риторики под аплодисменты встречает Запад, оказывается, как показало его участие в работе ЛАГ, в лучшем случае не вызывает ответной реакции в арабском мире, который является частью глобального Юга.

Трибуну для выступления перед лидерами арабского мира ему, как и следовало ожидать, предоставил Эр-Рияд и лично кронпринц Мухаммед бин Салман. В рамках новой внешнеполитической стратегии саудитов, стремящихся позиционировать свое Королевство как «новый центр международной дипломатии в формирующемся многополярном мире». Формирующемся, естественно, в представлении саудовских дипломатов и ряда арабских экспертов. Как заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан по итогам саммита ЛАГ, решение Эр-Рияда пригласить Зеленского отражает желание услышать «все стороны и все голоса». А близкие к королевскому дому и саудовской правящей элите эксперты развили эту мысль в том ключе, что «приглашение Зеленского ставит Россию в известность: реабилитация Асада не дает Москве свободы действий в регионе». Объяснение и мотивировка, нужно признать, так себе и не выглядят сколько-нибудь убедительными. Если называть вещи своими именами, то Мухаммеду бин Салману, политику все же достаточно молодому, горячему и еще не научившемуся просчитывать все последствия тех или иных шагов, в очередной раз захотелось продемонстрировать «возросший дипломатический вес Эр-Рияда» во все том же, весьма пока сомнительном процессе «формирования многополярного мира».

Сомнительном, потому как наличие объективных предпосылок для этого еще пока не просматривается – ослабление американского присутствия на Ближнем Востоке, вынуждающее местных игроков отчасти диверсифицировать свои внешнеполитические связи, это пока не глобальное изменение мировой геополитической карты, согласитесь. Но тем не менее Владимир Зеленский с радостью принял его приглашение на саммит ЛАГ. Но был встречен на нем достаточно индифферентно. Молодой украинский президент, как и молодая украинская дипломатия, готовившая его поездку, попросту недоучли того факта, что если его риторика весьма положительно воспринимается на Западе, то это совершенно не означает, что так же ее встретят и на глобальном Юге. Во время своего выступления на саммите ЛАГ Владимир Зеленский обвинил некоторых арабских лидеров в игнорировании ужасов вторжения России в его страну и призвал их «честно взглянуть» на эту войну, что в переводе с дипломатического на человеческий можно перевести как призыв арабского мира встать на сторону Украины. Слова-то были сказаны правильные, но не прозвучало главного - а зачем это арабскому миру надо? Еще грубее - в чем их интерес от того, если они заявят о поддержке Киева? И главное - какие преференции они обретут, если сменят нынешний нейтралитет на выбор одной из сторон конфликта, пусть она и тысячу раз права?

Агрессия России в Украину – это не тот конфликт, который вызвал большой резонанс на Востоке. «Грубое попрание мирового миропорядка»? Но, простите, это тот миропорядок, в становлении которого Восток не участвовал, который был ему навязан, с которым он просто мирится, приняв его правила, но не перестает надеяться, что они поменяются. Отсюда, кстати, и эта восторженное, пусть и придуманное, восприятие идеи о «формировании многополярного мира». «Ужасы российского вторжения» и военные преступления, совершаемые при этом? Вот уж чем-чем, а этим Восток не удивить. В одном зале с Зеленским в Джидде присутствовал Башар Асад, без малейших сомнений утопивший в крови протест собственного народа и продолжающий это делать практически ежедневно. Многие ли на саммите ЛАГ встали и вышли в знак протеста от его присутствия? А уж военных преступлений-то он совершил – на десяток «Вагнеров» хватит. И все в ЛАГ об этом прекрасно осведомлены. Поддержать Киев и порвать отношения с Москвой в нынешнем конфликте? А ради чего?