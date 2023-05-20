Алиевы соболезнуют экс-президенту Литвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили письмо с соболезнованиями экс-президенту Литовской Республики Валдасу Адамкусу в связи со смертью его супруги Альмы Адамкене.

«Ваше превосходительство,

С глубоким чувством скорби восприняли известие о кончине Вашей супруги, друга по жизни Альмы Адамкене.

Разделяем Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаем глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, желаем Вам терпения», - говорится в тексте письма.