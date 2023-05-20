В Баку загорелось здание видео
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Баку, Бинагадинский район, 9-й мкр., улица М.Джалала.
На место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар, возникший в электрощите жилого дома, был оперативно потушен.
Также были эвакуированы жильцы из задымленного здания.
В результате ЧП сгорели электрощит, установленный на стене на 2-м этаже лестничной клетки девятиэтажного дома, и 4 п.м. кабеля.
В ходе инцидента силами МЧС были эвакуированы 17 жильцов дома, в том числе 5 детей.