Вооруженные силы Украины продолжают выполнять важную задачу в Бахмуте, Россия не контролирует город, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Зеленский отметил, что он четко понимает, что происходит сегодня в Бахмуте и для чего это происходит, но не может рассказать об этом.

«Но мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немножко и мы будем побеждать», - заявил украинский президент.

По словам Зеленского, военное командование ценит жизни украинских военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

«Самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении... Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не будет», - отметил он.