ДТП в Нахчыване, погиб майор полиции
В Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Нахчыванской АР.
21 мая на территории села Вайхыр Шахбузского района опрокинулся автомобиль марки Lifan. В результате погибли водитель Бахтияр Ширинов (1971 г.р.) и пассажир Захир Сафаров (1982 г.р.).
Сафаров был майором и работал в районном отделении полиции.
По факту проводится расследование.
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