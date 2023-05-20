ЧВК «Вагнер» не успеет передать свои позиции регулярной армии России в Бахмуте до 25 мая - дня, когда, по заявлению главы ЧВК Евгения Пригожина, «вагнеровцы» должны уйти из города, сообщает в сегодняшней сводке Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что отход в соприкосновении с противником - чрезвычайно сложная задача, с которой силы ЧВК «Вагнер» вряд ли справятся в пятидневный срок, не нарушая усилий российского Минобороны по подготовке к запланированному украинскому контрнаступлению.

Также они вряд ли смогут за такой короткий срок создать адекватную оборону или закрепить недавние успехи в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак, полагает ISW.

Украинская артиллерия все еще может наносить удары по российским силам в Бахмуте и вокруг него. Подразделения «Вагнер» показали слабую координацию с российскими обычными силами, другими иррегулярными формированиями, подчиненными Минобороны России, и российским военным командованием.

Российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточное количество сил, чтобы высвободить силы «Вагнер» в Бахмуте и удержать его фланги без переброски российских сил из других районов, говорится в сводке.

Заявление Пригожина о намерении отступить может быть попыткой ввести в заблуждение украинские силы, чтобы спровоцировать их провести контратаку на Бахмут, предполагают эксперты ISW.