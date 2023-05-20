В Украине анонсировали окружение Бахмута
Несмотря на то, что сейчас Украина контролирует незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
«Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать», - подчеркнул он.
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