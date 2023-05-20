Мэр Тбилиси назвал лицемерами противников авиасообщения с Россией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал лицемерами протестующих против возобновления прямого авиасообщения с Россией.

«Что плохого в том, что есть прямые рейсы, если человек спокойно въезжал в Грузию через Ереван или другую страну? В России проживает много грузин, если у них будет возможность приехать напрямую, что в этом плохого?» – сказал Каладзе.

Вчера на проспекте Руставели в Тбилиси прошла акция протеста, протестующие потребовали отменить авиасообщение с Россией и ввести визовый режим для россиян.