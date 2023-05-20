Полиция обезвредила мужчину, бросившего гранату в Гяндже

Вчера неизвестный бросил гранату в одно из кафе в Гяндже, в результате чего несколько человек пострадали, а объекту был нанесен серьезный ущерб.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что гранатометчиком оказался житель Гянджи Эльмир Нагиев, неоднократно судимый за различные преступления, и что он скрывается в одной из квартир в Баку.

При задержании Нагиев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. После этого полицейские применили оружие и мужчина был обезврежен.

На месте происшествия были изъяты ручная граната и пистолет.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.