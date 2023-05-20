Россия выставила Польше счет за «освобождение от нацистов»

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал о том, что Польша якобы должна рассчитаться с россиянами за освобождение от немецких оккупантов во время Второй мировой войны.

Как отметил Володин, треть территорий Польши является районами с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатыми природными ресурсами. По его словам, эти территории вошли в ее состав «благодаря России».

«В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов... Польша существует как государство только благодаря нашей стране», - заявил Володин.

Он упрекнул Польшу за снос памятников советским солдатам, закрытие российских школ и «кражу имущества России».

«Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», - добавил спикер Госдумы России.