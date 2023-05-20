Зеленский призвал Японию и Южную Корею передать оружие

Украина хотела бы, чтобы Япония и Южная Корея смогли отправлять летальное оружие, которое поможет защищать страну от российской агрессии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует CNN.

Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея предоставили Украине летальное оружие, но он понимает, что «есть законодательные и конституционные трудности».

Президент Украины отметил, что в отношении дипломатического давления на Россию и отдельных форматов дипломатического решения войны в Украине «главным является уважение к Уставу ООН и международному праву».

«Россия не имеет никаких шансов на любые дипломатические пути, пока ее войска находятся на нашей территории, нарушая нашу территориальную целостность и суверенитет... Мы все понимаем, что никто не будет иметь ничего общего с Россией, пока ее войска находятся на территории Украины», - сказал он.