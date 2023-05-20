Гурбанов избивал учеников проволокой в Сумгаите

МВД расследует снятые в Сумгаите кадры, на которых преподаватель математики Э.Гурбанов бьет учеников проволокой на одном из подготовительных курсов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, учитель и родители детей были вызваны в Сумгаитское городское управление полиции.

«Продолжаются следственные действия. По результатам расследования будут приняты соответствующие правовые меры», - уточнили в пресс-службе.