Гурбанов избивал учеников проволокой в Сумгаите
МВД расследует снятые в Сумгаите кадры, на которых преподаватель математики Э.Гурбанов бьет учеников проволокой на одном из подготовительных курсов.
Как сообщили в пресс-службе МВД, учитель и родители детей были вызваны в Сумгаитское городское управление полиции.
«Продолжаются следственные действия. По результатам расследования будут приняты соответствующие правовые меры», - уточнили в пресс-службе.
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