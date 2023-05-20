Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:44

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и ее турецкая «дочка» SOCAR Turkiye демонстрируют стабильный рост и успешное развитие. Подтверждая испытанный веками закон природы, в соответствии с которым дети с годами перерастают своих родителей, SOCAR Turkiye, разросшаяся за 15 лет деятельности, объединяет ныне такие крупные предприятия в Турции, как Petkim, TANAP, НПЗ STAR, SOCAR Terminal, Petkim RES, Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret, SOCAR Depolama и страховую компанию. Структура турецкой «дочки» SOCAR разрослась настолько, что в разных городах Турции действует уже не один ее офис, она охватывает самые разные сферы деятельности, которые так сразу и не перечислить. История SOCAR Turkiye началась в 2008 году, когда Госнефтекомпания приобрела 51 процент акций устаревшего нефтехимического предприятия Petkim.

Спустя 15 лет SOCAR Turkiye превратилась в широко известный не только в Турции, но и далеко за ее пределами синдикат, объединяющий такие крупные предприятия, как Petkim, TANAP, НПЗ STAR, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветряная электростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret, SOCAR Depolama, страховую компанию. Чтобы яснее представить масштабы, сравним мощности хорошо знакомого нам Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева и НПЗ STAR в небольшом турецком городе Алиага. Как сообщил Анар Мамедов, президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji), а также генеральный директор Petkim, в состав которого входит STAR, турецкая «дочка SOCAR планирует увеличить мощность завода STAR по переработке нефти с прошлогоднего уровня в 11,3 до 12 миллионов тонн в год. Что почти в два раза превышает мощность бакинского НПЗ. STAR производит нафту, реактивное топливо, дизельное топливо с очень низким содержанием серы, нефтяной кокс, смешанный ксилол, риформат и серу. Сегодня этот нефтеперерабатывающий завод обеспечивает до четверти потребностей Турции в основных видах нефтепродуктов. В то же время благодаря деятельности НПЗ обеспечивается сырьем другой завод SOCAR Turkiye Enerji - нефтехимический комплекс Petkim. В результате кроме обеспечения внутреннего (турецкого) рынка создаются условия для выхода SOCAR со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности на средиземноморский рынок.