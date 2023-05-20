SOCAR: дочка перерастает родителей… наш комментарий
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и ее турецкая «дочка» SOCAR Turkiye демонстрируют стабильный рост и успешное развитие. Подтверждая испытанный веками закон природы, в соответствии с которым дети с годами перерастают своих родителей, SOCAR Turkiye, разросшаяся за 15 лет деятельности, объединяет ныне такие крупные предприятия в Турции, как Petkim, TANAP, НПЗ STAR, SOCAR Terminal, Petkim RES, Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret, SOCAR Depolama и страховую компанию.
Структура турецкой «дочки» SOCAR разрослась настолько, что в разных городах Турции действует уже не один ее офис, она охватывает самые разные сферы деятельности, которые так сразу и не перечислить. История SOCAR Turkiye началась в 2008 году, когда Госнефтекомпания приобрела 51 процент акций устаревшего нефтехимического предприятия Petkim.
Спустя 15 лет SOCAR Turkiye превратилась в широко известный не только в Турции, но и далеко за ее пределами синдикат, объединяющий такие крупные предприятия, как Petkim, TANAP, НПЗ STAR, SOCAR Terminal, Petkim RES (ветряная электростанция), Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, SOCAR Enerji Ticaret, Millenicom, SOCAR Ticaret, SOCAR Depolama, страховую компанию.
Чтобы яснее представить масштабы, сравним мощности хорошо знакомого нам Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева и НПЗ STAR в небольшом турецком городе Алиага. Как сообщил Анар Мамедов, президент SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (подразделение SOCAR Turkiye Enerji), а также генеральный директор Petkim, в состав которого входит STAR, турецкая «дочка SOCAR планирует увеличить мощность завода STAR по переработке нефти с прошлогоднего уровня в 11,3 до 12 миллионов тонн в год. Что почти в два раза превышает мощность бакинского НПЗ. STAR производит нафту, реактивное топливо, дизельное топливо с очень низким содержанием серы, нефтяной кокс, смешанный ксилол, риформат и серу.
Сегодня этот нефтеперерабатывающий завод обеспечивает до четверти потребностей Турции в основных видах нефтепродуктов. В то же время благодаря деятельности НПЗ обеспечивается сырьем другой завод SOCAR Turkiye Enerji - нефтехимический комплекс Petkim. В результате кроме обеспечения внутреннего (турецкого) рынка создаются условия для выхода SOCAR со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности на средиземноморский рынок.
Правда, по словам Анара Мамедова, хотя объемы производства растут с каждым годом, на местном рынке доля продукции, вырабатываемой на нефтехимическом комплексе и нефтеперерабатывающем заводе SOCAR, напротив, сокращается. Но гендиректор объясняет это тем, что промышленность Турции в целом растет повышенными темпами, что приводит к потреблению рынком все больших объемов продукции. То есть на данный момент спрос на рынке опережает возможности завода.
В целом же, НПЗ STAR – это рентабельное предприятие, приносящее стабильный доход. Дошло до того, что сегодня уже обсуждается дивидендная политика, хотя заводу еще нет и пяти лет. Здесь, в частности, не исключают, что после 2023 года может быть принято решение о выплате дивидендов. Правда, в этом вопросе STAR пока уступает SOCAR: материнская компания SOCAR Turkiye, в состав которой входит нефтехимический комплекс Petkim, начнет выплачивать дивиденды в госбюджет уже в этом году.
Впрочем, отставание STAR связано не с низкой рентабельностью этого предприятия, а с его финансовыми обязательствами. Дело в том, что если Petkim был куплен и затем модернизирован, то НПЗ STAR строился с нуля, за счет кредитов, выданных консорциумом крупных банков. А кредитное соглашение увязывает начало выплаты дивидендов с погашением кредитов. Акционеры же (контрольный пакет акций у SOCAR) считают, что пока целесообразнее направлять прибыль на сокращение выплаты долгов по кредитам. Но не исключено, что уже в следующем году они пересмотрят свое решение и разрешат дивидендные выплаты.
Госкомпания SOCAR вложила значительные средства в проекты в Турции, составившие за пятнадцать лет 18 миллиардов долларов. Большая их часть направлена в турецкую экономику, что лишь подтверждает приверженность госкомпании к дальнейшему развитию и производственной деятельности в этой стране. И это не последняя причина того, почему турецкая «дочка» по ряду параметров уже переросла материнскую компанию.
Растущая роль SOCAR Turkiye может привести к изменениям отношений между «дочкой» и материнской компанией. Правда, об этом здесь пока не говорят, но рано или поздно этот вопрос может быть поднят. И готовиться к нему нужно уже сегодня.