В Германии отравили российских журналисток

Полиция в Германии ведет расследование из-за появления симптомов отравления у двух российских журналисток, принимавших участие в конференции, одним из организаторов которой был оппозиционер Михаил Ходорковский, сообщает газета Welt со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

Правозащитная конференция памяти адвоката Юрия Шмидта проходила в конце апреля в Берлине. Полиция не предоставила каких-либо подробностей о ходе расследования.

Издание пишет, что одна из пострадавших - журналистка Наталья Арно (Будаева), которая возглавляет фонд «Свободная Россия», созданный в США российскими эмигрантами. Она сообщила в Facebook, что у нее в конце апреля - начале мая появились нейропатические синдромы. Имя второй пострадавшей не называется, но отмечается, что симптомы у нее, возможно, появились до конференции.