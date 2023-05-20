Стрелков: У Украины сейчас наилучшие шансы достигнуть успеха

Украина должна в скором времени перейти в контрнаступление, заявил бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).

«Почему я думаю, что враг атакует в скором времени? - Да именно потому, что сейчас у него наилучшие шансы достигнуть успеха. - Лучшие ударные части ВС России - истощены многомесячными боями. Запас боеприпасов - минимальный.

Если, например, враг выберет для атаки Донецкий фронт (например, - на Мариупольском направлении) - то его встретят сильно потрепанные и «прореженные» перебросками резервов к Бахмуту части и подразделения. А если он решится наступать на Запорожском фронте - то может не беспокоиться за стабильность своей обороны на Славянско-Краматорском направлении и под Авдеевкой», - заявил Гиркин.