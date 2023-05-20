Китай выиграл баскетбольный турнир в Астаре
В Астаре завершились матчи женской серии FIBA по баскетболу 3x3 (FİBA 3x3 Women`s Series).
В финале сборная Китая обыграла Египет со счетом 21:15. Именно китаянкам в четвертьфинале уступил бакинский «Нефтчи» - 6:21.
Напомним, сборная Азербайджана не смогла вчера преодолеть групповую стадию.
Всего в турнире участвовали 12 команд из 10 стран.
Все матчи турнира проходили на астаринском бульваре. Такое соревнование проводилось в Азербайджане впервые. FİBA 3x3 Women`s Series будет состоять в этом году из 23 турниров. Астара приняла второй этап. Первый состоялся в небезызвестном китайском городе Ухань. Игры, проходившие там 6-7 мая, также завершились победой сборной Китая.