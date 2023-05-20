Зеленский сравнил Хиросиму с Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Бахмутом. Об этом он сообщил на пресс-конференции саммита G7, передает Reuters.

«Скажу откровенно, скажу открыто - фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут. Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Бахмуте, и городах», - сказал он.

Ранее Зеленский обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой меры по поддержке Украины.

В частности, во время встречи политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.

Зеленский 20 мая прибыл в японский город Хиросима, чтобы лично присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7).