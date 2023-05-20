США не против использования своего оружия для ударов по Крыму

США не возражают против использования Киевом своего оружия для ударов по Крыму, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина», - заявил Салливан.

По его словам, США ожидают, что военную поддержку Украине потребуется оказывать еще несколько лет, даже если нынешняя война закончится.

«Речь идет также о создании возможностей на будущее, чтобы в последующие годы Украина могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что в Вашингтоне ожидают затягивания войны на несколько лет, Салливан пояснил: «Я не сказал, что конфликт будет идти годы и годы. Я сказал, что Украине нужна возможность защитить себя от нападения в будущем, обеспечить (условия), чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Вот это будет продолжаться годами».

«Речь идет о долгосрочной перспективе, о будущем, когда эта война закончится, но российская угроза не исчезнет полностью. Это часть наших расчетов, наряду с помощью, необходимой на поле боя сейчас», - добавил представитель Белого дома.