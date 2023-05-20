В Китае запретили американские чипы

Как отмечается, в ходе проверки обнаружилось, что продукция компании якобы представляет угрозу национальной кибербезопасности.

«Проверка показала, что продукция Micron имеет достаточно серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью и оказывает влияние на национальную безопасность КНР», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Регулятор заявил, что «операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукцию Micron».

Американская компания не прошла проверку, инициированную ранее надзорным ведомством в сфере кибербезопасности, указано в сообщении. Власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology в конце марта.

Micron является одним из крупнейших в мире производителей микропроцессоров. В начале марта МИД КНР заявил, что власти Китая проводят рутинную проверку компании в соответствии с законом.