В Китае запретили американские чипы
Государственная канцелярия по киберпространству КНР запретила национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology.
Как отмечается, в ходе проверки обнаружилось, что продукция компании якобы представляет угрозу национальной кибербезопасности.
«Проверка показала, что продукция Micron имеет достаточно серьезные потенциальные проблемы с сетевой безопасностью и оказывает влияние на национальную безопасность КНР», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Регулятор заявил, что «операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукцию Micron».
Американская компания не прошла проверку, инициированную ранее надзорным ведомством в сфере кибербезопасности, указано в сообщении. Власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology в конце марта.
Micron является одним из крупнейших в мире производителей микропроцессоров. В начале марта МИД КНР заявил, что власти Китая проводят рутинную проверку компании в соответствии с законом.