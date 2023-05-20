21 мая в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве состоялась церемония открытия 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Азербайджан на сессии Ассамблеи представила делегация во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

В рамках Ассамблеи здравоохранения состоялась двусторонняя встреча между директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге и азербайджанской делегацией.

Мусаев на встрече подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ: «Азербайджан тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения с 1992 года. За прошедший период успешно реализован ряд проектов на региональном и глобальном уровнях».

Министр отметил проведенную в Азербайджане работу по борьбе с COVID-19, а также помощь и инициативы Баку в этом контексте на международном уровне.

Затем Мусаев довел до сведения озабоченность азербайджанской стороны относительно ложных и предвзятых высказываний официального представителя ВОЗ по поводу азербайджанских территорий на встрече, состоявшейся между министром здравоохранения Армении с официальными лицами представительства организации в этой стране.

Ханс Клюге сообщил, что контактировал с представительством организации в Армении по этому вопросу, которое опровергло данную информацию. В целом, подчеркнул он, ВОЗ осуждает нападения на персонал медицинских учреждений в мире. Клюге подчеркнул, что никакой информации об инциденте на официальном сайте ВОЗ не публиковалось.

На встрече азербайджанская сторона призвала офисы ВОЗ в регионе воздерживаться от любых политических заявлений, препятствующих усилиям по мирной повестке в регионе, и усилить контроль за этой деятельностью со стороны руководства организации. Клюге выразил уверенность, что ВОЗ продолжит свою деятельность в нейтральном и беспристрастном ключе.

На встрече Клюге также подчеркнул плодотворное сотрудничество между ВОЗ и Азербайджаном. Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, директор Европейского регионального бюро ВОЗ поблагодарил руководство Азербайджана за шаги в борьбе с коронавирусной инфекцией на глобальном уровне.

Стороны обсудили сотрудничество между организацией и Азербайджаном, а также перспективы будущего взаимодействия в области здравоохранения.

Следует отметить, что в рамках сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Мусаев выступит на пленарном заседании, планируется проведение двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов и другие рабочие мероприятия.

76-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завершится 30 мая. Ассамблея здравоохранения является высшим директивным органом ВОЗ, определяющим политику организации.