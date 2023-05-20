Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 19:47

Еще не успели толком смолкнуть отзвуки победных фанфар, ознаменовавших саммит Китай-Центральная Азия с его громогласными заявлениями политических лидеров и контрактами на десятки миллиардов долларов, как Пекин подвергся мощной атаке со стороны представителей «Большой семерки». Судя по всему, аналитики, которые начали петь осанну Пекину, переигравшему, наконец, своего главного конкурента США, немного поторопились… В частности, Китай был обвинен в пассивной позиции по войне в Украине, в нежелании обуздать агрессию России, в увеличении мирового государственного долга и в так называемых «нерыночных практиках». Помимо этого, «Большая семерка» выразила озабоченность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, заявив, что Пекин не имеет законных оснований для морских претензий.

С точки зрения классической дипломатии, претензии и требования, выдвинутые «Большой семеркой» в адрес официального Пекина, явно вышли за рамки того, что принято называть politicly correct. Лидеры стран G7 в декларативной форме потребовали от Китая надавить на Россию и заставить Путина вывести войска из Украины. В итоговом документе «Большой семерки» так и написано: «Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины». Помимо этого, страны G7 призвали КНР поддержать «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН» и наладить прямой диалог с Киевом. Словом, Пекину в декларативной форме приказали следовать в кильватере западной политики, словно речь шла не о Китае и России, традиционно выступающими в союзе против Запада, а о штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Не менее жесткими были и требования в экономической плоскости. Так, еще до начала саммита G7 в Хиросиме было известно, что США с партнерами обсудят способы, с помощью которых хотят заставить КНР конструктивно действовать в вопросе облегчения мирового долгового бремени. В этой связи характерно замечание одного из высокопоставленных представителей администрации США: «Мы признаем, что на данный момент долговой кризис, с которым сталкиваются уязвимые экономики по всему миру — это серьезнейшая проблема <...>. Поэтому мы тщательно работаем над тем, чтобы побудить Китай быть конструктивным игроком, а не блокировать облегчение долгового бремени, в котором нуждаются эти страны». По его словам, Пекин блокирует работу стандартных механизмов облегчения задолженности, а также функционирование общей основы урегулирования долга, согласованной в рамках группы двадцати ведущих экономик мира. При этом, представитель Белого дома ни слова не сказал об угрозе, которую представляет для мировой экономики многотриллионный госдолг самих США. Эта же позиция нашла отражение в коммюнике по итогам саммита в Хиросиме, правда, в несколько обобщенном виде. Судя по содержанию коммюнике, страны «Большой семерки» решили жестко противодействовать «нерыночной» политике и практике Китая, включая незаконную передачу технологий, которые «искажают мировую экономику». Подчеркнуто, что «Большая семерка» будет повышать уровень настойчивости к экономическому принуждению Китая. «Мы также признаем необходимость защиты наших определенных передовых технологий, которые могут быть использованы для создания угрозы нашей национальной безопасности, без чрезмерного ограничения торговли и инвестиций», — говорится, в частности, в итоговом коммюнике саммита.