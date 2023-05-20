Азербайджанские гимнастки после исторической победы на Евро: «Сегодня мы ощущаем себя звездами!»

Эльмир Алиев, отдел спорта 19:58

Завершившийся сегодня в Баку чемпионат Европы золотыми буквами будет вписан в историю азербайджанской художественной гимнастики. Наша групповая команда впервые за всю историю выступлений на Евро смогла завоевать золотую медаль. А для Зохры Агамировой, ставшей сегодня бронзовым призером в финале с мячом, это и вовсе первая награда на континентальных чемпионатах.

По итогам чемпионата наши гимнастки поделились своими впечатлениями. «Очень рады, что нам удалось завоевать золото, - говорит гимнастка групповой команды Ляман Алимурадова. - Мы этого ожидали. Очень старались и много работали для этого. Спасибо большое нашим тренерам, хореографам, всем, кто нас поддерживал. Нас сейчас переполняют эмоции. Это непередаваемые ощущения! Выступать на нашей собственной арене – большая ответственность. Мы это чувствовали. Ощущали поддержку всего зала, всего Азербайджана! Конечно, ничего не дается легко. Надо проходить через сложности. Мы многое сделали, чтобы завоевать эту медаль. Ежедневно отрабатывали каждую мелочь, каждую деталь. Очень стремились к этой победе».

«После того, как вчера мы в упражнении с тремя лентами и двумя мячами показали самый лучший результат, понимали, что можем сегодня взять золото, - говорит Зейнаб Гумматова. - На нас это накладывало еще большую ответственность. Нужно было сохранить за собой первую позицию. Собрались с девочками и сказали друг другу: «Вчера мы это сделали. Можем повторить!». Нынешний чемпионат Европы прошел под девизом Shinelikeastar («Сияй как звезда»). После победы на Евро ощущают ли себя звездами наши спортсменки? «Ощущаем… Хоть чуть-чуть, но ощущаем себя звездами», - скромно улыбаясь отвечают девушки, демонстрируя свои медали. И тут же их лица становятся серьезными. «Но расслабляться нельзя. Впереди у нас чемпионат мира, где нужно завоевать лицензию на Олимпиаду в Париж. Сейчас будем улучшать нашу программу, чтобы выступить в августе на чемпионате мира еще лучше», - говорит Ляман Алимурадова. В прошлом году наша группа завоевала первую в истории бронзу на чемпионатах мира. Сейчас добыто первое в истории еврозолото. Что дальше? «Будем стараться продолжать поднимать планку. Олимпийскую медаль мы еще не брали…», - ответили девушки.

Зохра Агамирова также намерена успешно выступить на чемпионате мира. А медаль Евро, как призналась спортсменка, была для нее мечтой. «Я очень счастлива и рада. Хочу сказать большое спасибо моим тренерам, которые помогали во всем. Спасибо публике за поддержку. В финале я все очень хорошо выполнила и от радости даже ударила кулаком по ковру. Это был своеобразный выброс энергии от того, что все получилось. Конечно, можно было исполнить еще лучше, но в тот момент я была рада, что сделала все хорошо и без ошибок.